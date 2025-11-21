Собянин рассказал, какие крупные промышленные кластеры будут созданы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве работают почти 4,6 тысячи больших и малых производств, представляющих более 20 отраслей экономики – от машиностроения до полиграфии. О том, какие крупные промышленные кластеры будут созданы в столице, Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

По словам мэра, Москва занимает первое место в России по объему производства в микроэлектронике, электромобилестроении, аэрокосмической и медицинской отраслях. Обрабатывающая промышленность обеспечивает 13% валового регионального продукта (ВРП) столицы и дает работу свыше 755 тысячам человек. В 2019 году объем производства обрабатывающих отраслей увеличился более чем в 3 раза.

В настоящее время столичное правительство сосредоточено на поддержке приоритетных высокотехнологичных производств, а также повышении доступности и качества промышленной инфраструктуры – к 2030 году она должна достигнуть 25 миллионов квадратных метров. При этом доля частных инвестиций в развитие предприятий составит порядка 75%.

Собянин отметил, что промышленность развивается в столице, потому что в городе бизнес может найти квалифицированных специалистов. Кроме того, Москва предлагает большой рынок сбыта и хорошие возможности для построения кооперационных цепочек, а также предоставляет меры поддержки.

Стратегия развития города на ближайшие 5 лет подразумевает создание наилучшей инфраструктуры для развития высокотехнологичной промышленности. Основной площадкой для размещения новых предприятий была и остается особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Общая площадь 10 площадок ОЭЗ превышает 390 гектаров, а площадь производственной и общественно-деловой инфраструктуры составляет 1,8 миллиона "квадратов".

В ОЭЗ функционируют более 230 предприятий разных отраслей, из них 125 компаний получили статус резидента, что дает им право пользоваться налоговыми льготами. В развитие производств компании вложили свыше 267 миллиардов рублей и создали более 28 тысяч рабочих мест.

В "Технополисе "Москва" изготавливаются станки лазерной обработки, промышленные работы, медтехника, солнечные батареи для российской группировки космических спутников связи, инновационные лекарства и другое, перечислил градоначальник.

Одной из самых больших площадок ОЭЗ является индустриальный парк "Руднево", где построили более 20 административно-деловых и промышленных корпусов суммарной площадью 440 тысяч "квадратов". Там же проектируется новый комплекс площадью около 400 тысяч "квадратов", в котором разместятся производство станкоинструментальной отрасли, приборостроения и авиастроения. Введут его в эксплуатацию в 2027 году.

На другой площадке "Технополиса "Москва" – "Печатники" – возводятся новые здания для высокотехнологичных предприятий общей площадью порядка 429 тысяч "квадратов".

В 2030 году планируется значительно увеличить площадь ОЭЗ – до 600 гектаров и 5,7 миллиона "квадратов" производственной и деловой инфраструктуры. На предприятиях будут работать свыше 90 тысяч человек, а свою продукцию будут выпускать около 600 предприятий. В результате на площадках ОЭЗ сформируется несколько крупных отраслевых кластеров.

Помимо этого, город активно развивает технопарки. В данных момент в столице их уже 49. На их территориях разместили производства 2,2 тысячи компании, а общее число занятых составило 75,9 тысячи человек. При этом 93% резидентов являются представителями малого и среднего бизнеса. Статус якорного резидента присвоен 24 наиболее значимым компаниям.

Стратегия развития Москвы также подразумевает наращивание объема инвестиций до 475 миллиардов рублей, введение в эксплуатацию около 2,5 миллиона "квадратов" лабораторных, производственных и офисных площадей, а также удвоение мощности технопарков.

Кластер микроэлектроники и фотоники

Москва – ведущий центр радиоэлектронной промышленности страны. В городе сосредоточено 872 предприятия отрасли. На столичных заводах изготавливают чипы, электронные и оптические изделия, инновационные системы связи и управления, измерительную и навигационную аппаратуру.

В прошлом году сфера выросла в 2,1 раза по сравнению с показателями годом ранее. Выручка составила 959 миллиардов рублей – 40% от общероссийского объема.

В марте 2025 года завершилось строительство Московского центра фотоники. Вскоре там начнут выпускать фотонные интегральные схемы, которые позволят повысить скорость передачи данных в 50–100 раз. Такая продукция будет востребована в телекоммуникациях, космической связи и сфере искусственного интеллекта.

Другой важный проект в рамках создания кластера – строительство центра фотошаблонов. Изделия будут применяться при создании интегральных микросхем. Мощности центра позволят выпускать до 5,5 тысячи фотошаблонов в год.

Также готовится к открытию Московская испытательная лаборатория микроэлектроники – современный центр испытаний компонентной базы и химического анализа материалов электроники, оснащенный передовым оборудованием и высококвалифицированными специалистами.

Фармацевтический кластер

На площадках "Алабушево" и "Печатники" создается крупнейший в стране фармацевтический кластер. В настоящий момент он включает в себя 14 компаний, которые создали более 3 тысяч рабочих мест.

Предприятия производят препараты для лечения онкологических, кардиологических, аутоиммунных и других заболеваний. В развитие компаний вложено более 55 миллиардов рублей. До 2030 года в планах привлечь еще 47,3 миллиарда рублей.

В ближайшие несколько лет общая площадь предприятий фармкластера увеличится до 300 тысяч "квадратов". После выхода производств на проектную мощность там будут работать около 4,4 тысячи человек.

Кластер электромобилестроения

"Москвич" является одной из ведущих компаний в области авто- и электромобилестроения. Особое место в модельном ряду занимает электромобиль "Москвич 3е".

Уровень локализации производства на предприятии постоянно растет. Уже освоен выпуск стекла, батарей, шин, дисков, сидений и других компонентов. До конца года планируется запустить в серийное производство еще несколько десятков позиций.

"Атом" – перспективный проект, который разработал собственную технологическую платформу, добавил Собянин. В июне этого года завершилось основное оснащение производственных линий. Подготовлены все ключевые участки, а вскоре готовится запуск серийного производства автомобилей.

Москва также является лидером по развитию зарядной инфраструктуры. Якорный резидент технопарка "Связь инжиниринг" компания "Парус электро" создала специальную модель зарядной станции. Она обеспечивает быструю зарядку электромобилей и вписывается в современный дизайн города.

В свою очередь, компания "Реватт" завершила разработку системы распределенного зарядного хаба, который представляет собой модульное решение для массовой зарядки машин практически без ограничений. При необходимости систему могут укомплектовать пантографом для зарядки электробусов.

Кластер лифтостроения и вертикального транспорта

На базе столичного Карачаровского механического завода на Рязанском проспекте формируется кластер лифтостроения и вертикального транспорта. Там выпускаются современные лифты, также налаживается производство траволаторов, эскалаторов и сопутствующего оборудования.

В декабре 2024 года столичные власти заключили офсетные контракты на поставку лифтового оборудования для реализации программ капремонта и реновации. В течение 10 лет Карачаровский завод поставит городу не менее 22,7 тысячи лифтов.

Кластер по производству аккумуляторных батарей

В "Технополисе "Москва" создается новый кластер по производству аккумуляторов. Строятся 2 завода: один будет выпускать мощные тяговые батареи, а второй – аккумуляторы малой мощности. Они будут использоваться в электротранспорте, коммунальной технике, беспилотниках и средствах индивидуальной мобильности.

В 2023 году столица заключила контракт на поставку свыше 155 тысяч тяговых батарей для электробусов, автомобилей "Москвич" и речных электросудов.

Промышленные кластеры ТиНАО

На площадке "Толстопальцево" компания "Монарх" закончила строительство уникального роботизированного завода крупномодульного домостроения. Модули оснащены инженерными сетями, оборудованием, фасадными системами и другими компонентами, что позволяет на стройплощадке их только собрать. Таким образом, сроки возведения соцучреждений сокращаются примерно в 2 раза, а жилых домов – на 30%.

В Краснопахорском районе также будут созданы строительный и пищевой кластеры. Первый разместится на территории около 200 гектаров. Там будут выпускаться железобетонные и строительные конструкции, модульные сооружения и другая продукция.

Пищевой кластер займет территорию свыше 125 гектаров. К 2030 году там будут работать предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд.

В будущем в ТиНАО планируется создать стекольный и экопромышленный кластеры, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев этого года в Москве увеличилось производство изделий из бумаги и картона на 3,6% по сравнению с таким же периодом 2024-го. В городе выпускаются коробки, ящики, канцелярия, обои и другое. Такая продукция находит применение в печатной, текстильной, автомобильной. электротехнической и пищевой промышленности.