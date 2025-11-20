Московские предприятия нарастили выпуск бумажной продукции

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

За первые 9 месяцев 2025 года в Москве выросло производство изделий из бумаги и картона на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой главу департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова.

В Москве выпускают коробки, ящики, канцелярские принадлежности, обои, различные виды упаковки и прочую продукцию. Все это находит применение в печатной, текстильной, автомобильной, электротехнической и пищевой промышленности.

По словам Гарбузова, на сегодняшний день в столице работают более 700 предприятий, занятых в деревообрабатывающей промышленности, в том числе в производстве бумаги и в полиграфической отрасли.

"Компаниям доступен широкий пул мер поддержки, благодаря которым они модернизируют мощности, открывают новые линии и наращивают выпуск продукции", – добавил Гарбузов.

Например фирма "Ламбумиз" за 9 месяцев увеличила продажи одноразовой посуды на 7%. Предприятие сохраняет высокие показатели рентабельности, а прибыль с начала года уже превысила 180 миллионов рублей. Компания также ведет активную подготовку к запуску производства асептической упаковки. Данная компания обладает статусом промышленного комплекса, в связи с чем имеет право на налоговые льготы, предусмотренные столичным законодательством.

Еще одна организация "Дельта Принт Т" продолжает расширять парк оборудования. В частности, только в этом году фирма заключила несколько контрактов по оснащению рабочих площадей новой техникой. Первые единицы оборудования были успешно запущены в ноябре, а полное завершение установки и ввод в эксплуатацию запланированы на декабрь–январь.

Ранее стало известно, что в Москве в период с января по сентябрь оборот производителей текстильных изделий и одежды увеличился на 35,2% по сравнению с прошлым годом. В полугодии 2025 года этот показатель составил 226,7 миллиарда рублей.

В свою очередь, оборот московских производителей пищевой промышленности за 9 месяцев 2025 года вырос на 15%. Почти 22% от всего оборота, то есть 157,7 миллиарда рублей, обеспечили производители мясной продукции.