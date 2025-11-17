Новые производства появятся в Южном Бутове в рамках МаИП

Фото: stroi.mos.ru

В Южном Бутове в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) выделили земельные участки общей площадью более 8,5 гектара для строительства 3 современных предприятий. Город заключил с инвесторами договоры аренды по ставке 1 рубль в год, сообщает RT со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Вице-мэр напомнил, что в Москве с 2022 года действует мера поддержки, которая позволяет бизнесу получать землю для промышленного строительства на льготных условиях. Этим уже воспользовались 3 компании, планирующие локализовать свои производства пищевой, тяжелой и легкой промышленности в Южном Бутове.

Суммарная площадь будущих объектов составит 94,4 тысячи квадратных метров, а размер частных инвестиций превысит 9 миллиардов рублей, отметил Ефимов.

После реализации проектов в указанном районе появятся комплекс по прокату и чистке текстильных изделий, производство высокотехнологичного оборудования, пищевых полуфабрикатов и кормов для домашних животных. Всего будет создано более 1 тысячи новых рабочих мест.

Строительство и расширение предприятий в столице поможет снизить зависимость от импортных товаров, что положительно скажется на экономике Москвы, добавила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев этого года оборот столичных пищевых производств вырос на 15% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Почти 22% от всего оборота обеспечили предприятия мясной продукции, свыше 14% – заводы по выпуску хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, еще 12% – производители напитков.