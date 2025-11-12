Столичные бренды увеличили производство одежды на 42,1%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За 9 месяцев 2025 года производство одежды в Москве увеличилось на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В настоящее время в городе работает свыше 340 предприятий легкой промышленности.

"Отрасль легкой промышленности развивается высокими темпами. Благодаря городской поддержке предприятия успешно адаптируются к современным требованиям рынка и технологическим вызовам", – передает слова Гарбузова портал мэра и правительства Москвы.

В частности, в этом году свой ассортимент расширил производитель одежды Pink Bus. Компания представила 150 новых принтов. Предприятие также планирует запустить линейку домашней одежды, которая должна появиться в магазинах до конца года.

Компания "Каное" увеличила выпуск трикотажных товаров на 10%, а продажи бренда выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. Предприятие специализируется на изготовлении головных уборов.

Кроме того, до конца октября фабрика Ecos Wear намерена презентовать новые технологические костюмы и удобные балаклавы для сотрудников производственных линий. В ассортименте бренда есть халаты и теплые костюмы для работников низкотемпературных цехов.

За 3 года число отечественных брендов одежды и обуви увеличилось на 18%. Предприятия легкой промышленности за короткий срок заместили ушедшие из России зарубежные компании. Для повышения независимости отрасли уделяется особое внимание развитию производства высокотехнологичных тканей из синтетических и искусственных волокон, подчеркивал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.