Проект "Сделано в Москве" помогает росту бизнеса молодых предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Сделано в Москве" активно помогает росту бизнеса молодых предпринимателей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что сейчас более четверти всех индивидуальных предпринимателей в городе – это люди в возрасте до 35 лет. 17% молодых людей являются руководителями компаний.

Проект предлагает как онлайн-, так и офлайн-инструменты для продвижения брендов. Город предоставляет молодым бизнесменам возможность представлять свою продукцию на масштабных мероприятиях, например на Московской неделе интерьера и дизайна или Московской неделе моды. Также товары можно представить в фирменных магазинах проекта и в специальных павильонах, которые расположены в центре столицы.

Кроме того, о молодых предпринимателях снимают сюжеты городские телеканалы, а также пишут статьи деловые СМИ. Возможности предоставляются бесплатно тем, кто имеет московский ИНН, а также производство в Москве – частичное или полное.

Чтобы представить свою продукцию в рамках сезонных проектов столицы, молодым людям нужно зарегистрироваться на официальном сайте и подождать, пока откроется отбор. В ноябре у них будет возможность принять участие в отборах на получение городских мер поддержки для масштабирования бизнеса в столице.

Например, поддержку проекта "Сделано в Москве" уже получил 20-летний Андрей Колосов. Оборот его бренда технологичной одежды вырос до 3 миллионов рублей. Также пришли новые покупатели и партнеры.

Другой пример – Анастасия Тулупова, которая основала конструкторское бюро сувенирной продукции в 19 лет. Сначала она с подругой создавала открытки и стикеры дома, а благодаря средствам от первых продаж расширила ассортимент. Сотрудничество с ВДНХ помогло ей привлечь новых партнеров – Музей Фаберже, парк "Зарядье", Московский планетарий. Девушка также выпустила коллекцию сувениров с Ozon Ballon и коллекцию брелоков с героями мультфильма "Смешарики".

Она рассказала, что помогают в ее деятельности и сезонные маркеты – "Зима в Москве" и "Лето в Москве". На них компания получает от 150 до 200 тысяч в месяц. За 3 года сотрудничества с проектом "Сделано в Москве" было получено более 7 миллионов рублей.

Предприниматель Семен Попов, который является сооснователем бренда технологичной одежды, вложил в первую коллекцию 40 тысяч рублей. 50 первых вещей создавались в ателье у его дома. Сейчас он уже владеет собственным производством и креативным агентством. Он отметил, что проект помог ему обзавестись связями в начале пути.

Ранее стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта "Зима в Москве". У предпринимателей будет возможность организовать мероприятия на своих площадках. Сначала необходимо будет создать спецпредложение: акцию с бесплатными подарками или скидку. Также можно организовать бесплатное мероприятие: лекцию, мастер-класс, пробное занятие.

