Сергунина: столичные бренды могут получить товарную маркировку "Социальное предприятие"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные бренды могут получить товарную маркировку "Социальное предприятие. Больше чем бизнес". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Эмблема подчеркнет, что бренд реализует социально значимые инициативы. Такой формат впервые протестировали в онлайн-шоуруме "Сделано в Москве". Специальный знак уже получили больше 30 столичных предпринимателей", – отметила она.

Заммэра уточнила, что право на использование эмблемы есть у представителей делового сообщества, которые включены в реестр социальных предприятий России. Тем, кто пока не получил статус, предлагается провести оценку социальной эффективности бизнеса с помощью сервиса самодиагностики "Пользамер".

Чтобы получить такой знак, необходимо подать заявку на сайте учредителя – Фонда поддержки социальных проектов. Применять маркировку бренды смогут как на сайтах в электронном виде, так и в качестве стикера на продукции в магазинах или офисах.

В свою очередь, директор фонда Наталья Кремнева добавила, что знак "Социальное предприятие. Больше чем бизнес" является не просто маркировкой. Это полноценный бренд, живущий в разных форматах. Знак активно представляется на массовых мероприятиях, также учреждаются специальные номинации в отраслевых конкурсах.

"Наша цель – чтобы каждый узнавал эту эмблему и понимал, что за ней стоит история реального социального воздействия", – пояснила она.

Важность знака отмечают и предприниматели. Владелица инклюзивного музея Екатерина Тейбаш считает, что он поможет бренду набрать аудиторию и повысит устойчивость социальных предприятий. Она добавила, что социальные обозначения помогают принять решение при приобретении продукции.

Ранее на портале mos.ru начался прием заявок от бизнеса на участие в городском проекте "Зима в Москве". Для участников это возможность провести мероприятия на своих площадках, предложить особые акции и скидки. Также в личном кабинете можно оформить заявку на представление своих товаров в арт-павильонах "Сделано в Москве".

