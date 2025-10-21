Москва расширила возможности для участия бизнеса в сезонных проектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столица предлагает предпринимателям новые форматы сотрудничества, которые будут доступны и в предстоящем проекте "Зима в Москве". О возможностях рассказали на конференции "Городские сезонные проекты. Вместе с бизнесом", передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам представителя дирекции проекта "Зима в Москве" Ивана Малофеева, у компаний сохраняется возможность организации собственных брендированных зон на ключевых городских локациях. Также предприниматели могут принять участие в сезонном декорировании города – летом более 8 тысяч компаний оформили свои витрины, фасады и летние веранды либо предоставили проекту спонсорскую помощь.

Ярким примером активного участника выступает компания VK, которая в конце мая совместно с городскими властями провела фестиваль дружбы с домашними животными "Лапки".

Кроме того, прошлой зимой корпорация стала спонсором новогодней елки в Парке Горького и провела серию мероприятий на катке ВДНХ. Дополнительно VK поддерживает Москву во "ВКонтакте" и на платформе "Дзен".

Среди прочих форматов партнерского взаимодействия эксперт выделил организацию мероприятий на городских площадках. Также коммерческие предприятия могут запускать специальные акции, предложения и события на своих собственных площадках под брендом городских проектов и продавать свою продукцию в павильонах "Сделано в Москве".

При таком варианте сотрудничества город берет на себя обязательства по предоставлению рекламной поддержки и пакета бесплатных сервисов, способствующих развитию бизнеса.

Ивент-лидер в компании "ВкусВилл" Анна Столярова рассказала, что в организации убеждены, что формирование устойчивых привычек начинается с небольших, но осознанных шагов, таких как ответственный подход к выбору продуктов, заботливое отношение к окружающей среде и умение ценить простые радости городской жизни. А участие в проекте "Лето в Москве" полностью соответствует ценностным ориентирам бренда.

В 2025 году организация присоединилась к павильонам "Сделано в Москве", где представила косметическую продукцию. Параллельно компания обустроила в московских парковых зонах современные площадки для пикника, созданные с применением экологичных подходов.

Более подробно ознакомиться с перспективными направлениями сотрудничества со столицей можно в специальном всесезонном разделе "Время возможностей для бизнеса", с помощью которого компании планируют работу и интеграции с городскими проектами.

Новые тренды

Минувшим летом состоялось более 450 интеграций бизнеса в событийные проекты столицы, компании проводили мероприятия и создавали тематические площадки. Совместно с городом в проекте участвовали 1,9 тысячи компаний, что на 73% превысило показатель 2024 года. А суммарный объем частных инвестиций в проект "Лето в Москве" составил 2,1 миллиарда рублей.

Развлекательный центр для детей "Кидзания", разместившийся в трех парках, проводил мастер-классы и обустроил зону кибербезопасности для детей на площадке Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Как пояснила руководитель департамента по работе с партнерами компании Юлия Вевере, участие в летних городских проектах позволило по-новому взглянуть на позиционирование бренда и его восприятие целевой аудиторией, а также привлекло новых посетителей и партнеров.

В ходе конференции отметили, что реализуемые проекты оказывают рост экономики – общая выручка организаций на фоне проекта только за июнь и июль достигла 195 миллиардов рублей. Обороты общепита выросли 24,1%, достигнув 159 миллиардов рублей.

Также выручка выросла в индустрии спорта (+20,7%, 21,5 миллиарда рублей), кино (+23,8%, 3,81 миллиарда рублей), театров и других организаций (+6%, 10,65 миллиарда рублей).

По словам экспертов, больше жителей и гостей города стали проводить время на свежем воздухе – посещаемость городских площадок выросла на 10–20%.

Сервис "Яндекс Карты" использовал городской проект для продвижения собственной премии "Хорошее место". Там подчеркнули, что за лето их площадку на Тверской площади посетили более 160 тысяч человек.

К проекту подключилась и компания "Авито". Как рассказал директор по связям с государственными организациями Дмитрий Гавриленко, инициатива показала, как бренд может параллельно вовлекать целевую аудиторию и укреплять свою деловую репутацию: площадку компании посетили более 50 тысяч человек.

Совместное развитие

На Болотной площади летом функционировало современное общественное пространство, где жители и гости столицы создавали собственных персонажей с использованием искусственного интеллекта, генерировали музыкальные композиции и видеоролики, а также принимали участие в интеллектуальных квизах и соревнованиях по 3D-настольному теннису.

На площадке проводились регулярные показы анимационных и художественных фильмов, каждую среду там встречались предприниматели и те, кто лишь рассматривает возможность открытия собственного дела. В кооперации с столичным департаментом предпринимательства и проектом "Сделано в Москве" организовывались дискуссии.

"Сбер вместе с правительством Москвы не только предлагает жителям и гостям города современные технологии и умные сервисы, но и создает новую цифровую среду обитания. Такую же естественную, как московские парки и бульвары", – рассказал председатель Московского банка Герман Барг.

На Болотной площади был построен мультимедийный хаб, который посетили 225 тысяч человек. Каждый посетитель мог пообщаться с технологиями искусственного интеллекта, создать собственного цифрового двойника при помощи GigaChat, сгенерировать музыку и видеоконтент.

Компания Х5 представила в Парке Горького совмещенную зону коворкинга и площадку для профессионального и карьерного развития.

По словам руководителя направления "Бренд работодателя" в компании Виктора Вязовского, за три месяца было организовано свыше 300 различных событий. С учетом посетителей коворкинг-зоны компания приняла более 40 тысяч гостей.

В публикации отметили, что благодаря туристам к 2030 году в бюджет столицы может поступить более 260 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что более 20 брендов кофе представили свою продукцию на Новом Арбате в рамках проекта "Лето в Москве", что позволило многим из них значительно увеличить выручку. Например, бренд The Welder Catherine смог дополнительно заработать около 80 тысяч рублей.