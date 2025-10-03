Кофейные бренды столицы увеличили прибыль благодаря проекту "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 20 брендов кофе представили свою продукцию в арт-павильоне "Коробка конфет" на Новом Арбате в рамках городского проекта "Лето в Москве". Это позволило компаниям увеличить прибыль, передает портал мэра и правительства столицы.

Например, бренд The Welder Catherine был создан в 2018 году. Сотрудники компании путешествуют по всему миру в поисках новых сортов и работают напрямую с фермерами.

"Для нас это новый интересный опыт, размещение на площадках в центре города с очень широкой аудиторией", – указала глава отдела клиентского сервиса бренда Екатерина Рыкова.

Производитель представил свои товары в арт-павильоне "Сделано в Москве" и во время летнего проекта смог дополнительно заработать свыше 80 тысяч рублей.

Еще одним участником "Лета в Москве" стал бренд Submarine, который позиционирует себя как путеводитель в мире кофе повышенного качества. Его цель заключается в том, чтобы стать лучшей компанией в мире. Ассортимент бренда включает кофе в зернах и капсулах, а также чай и какао. Его продукция текущим летом была выставлена в "Коробке конфет". За этот период бренду удалось заработать более 250 тысяч рублей.

Бренд Eastbrew Coffee также представил свою продукцию в арт-павильоне. Его дополнительная выручка превысила 140 тысяч рублей.

"Очень приятно было стоять в стеклянной витрине посреди Нового Арбата и звать гостей в центр столицы попробовать наш кофе. Это очень ценная возможность и приятная отметка на нашем жизненном пути", – отметил основатель компании Александр Мотузов.

Проект "Сделано в Москве" стал важной частью "Лета в Москве". Арт-павильоны оказались популярными местами не только среди москвичей, но и у гостей столицы, желающих приобрести качественные товары местного производства.

Например, за три летних месяца предприниматели, выпускающие товары для детей, продали более 30 тысяч изделий на сумму свыше 30 миллионов рублей.