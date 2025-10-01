Всесезонный раздел для бизнеса открыт на портале mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Всесезонный раздел "Время возможностей для бизнеса" появился на mos.ru, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Универсальная платформа предоставляет возможности партнерства в рамках событийных проектов с подробным описанием. Пользователи смогут выбрать подходящий вариант для конкретной компании, а также увидеть все предложения города. После заполнения заявки с человеком свяжутся организаторы.

Часть раздела посвящена результатам прошлых сезонов. Там можно посмотреть, как бизнес сотрудничал со столицей в рамках прошедших проектов.

В частности, лето показало, что совместная работа с московскими проектами не только престижная, но и взаимовыгодная. Предприятия получают внимание жителей и туристов, а Москва – новые идеи и партнеров, помогающих формировать культурное и событийное пространство.

Мостуризм и "Яндекс Карты" по итогам совместного проекта составили рейтинги самых популярных участников летнего спецпроекта "Время возможностей". За четыре месяца пользователи смогли познакомиться с предложениями партнеров через мобильное приложение карт.

Участники проекта получили 14 тысяч отзывов, свыше 426 тысяч посещений своих сайтов, а также привлекли более 2,4 миллиона построенных маршрутов к своим площадкам. По оценкам аналитиков, такой охват принес компаниям порядка 80 тысяч новых заказов.

В рейтинги популярных участников вошли кафе, рестораны, культурные центры, кинотеатры и другие локации. В категорию "Самые впечатлившие" вошли места, получившие больше всего отзывов. Лидером стало арт-пространство на Новом Арбате.

В категорию "Самые рекомендованные" попали локации, набравшие больше всего рекомендаций. В их числе – термальный комплекс, гастромаркет "Депо", Центральный рынок и другие.

Рейтинг "Самые посещаемые" возглавили организации, до которых граждане чаще всего строили маршруты. Кроме заведений общепита, люди интересовались торговыми комплексами и театральными пространствами. В подборку "Самые заинтересовавшие" попали термальные комплексы, ТЦ, кафе и кинотеатры.

