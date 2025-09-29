В Москве запустят бесплатный курс для компаний по повышению эффективности бизнеса

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве запускается бесплатный дистанционный курс для предпринимателей "Свое дело: новый уровень ПРО". Благодаря ему столичные компании смогут сократить издержки, ускорить выполнение заказов, привлечь больше клиентов и повысить конкурентоспособность, сообщил департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Курс рассчитан на 2 месяца, в него входят 7 модулей. На первом этапе предприниматели проведут диагностику текущего состояния бизнеса, сформируют дорожную карту оптимизации и начнут внедрять изменения. В рамках второго этапа они продолжат изменения самостоятельно. За каждым участником будет закреплен персональный куратор.

"Бережливые технологии доказали эффективность на крупных производствах. Теперь предприниматели малого и среднего бизнеса получат возможность внедрить их в своей деятельности, повысить прибыль и устойчивость компаний", – указали организаторы.

Инициатива реализуется в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Производительность труда". Заявки на участие можно подать на сайте АНО "Мосстратегия".

Ранее сообщалось, что "Московская школа экспортера" открывает новые обучающие онлайн-курсы для предпринимателей. В программе представлены четыре курса. Они посвящены продвижению столичных товаров в Индии, странах Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

