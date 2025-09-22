"Московская школа экспортера" пригласила предпринимателей на бесплатные онлайн-курсы

Фото: пресс-служба ДПиИР

"Московская школа экспортера" открывает новые обучающие онлайн-курсы для предпринимателей. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Как пояснила вице-мэр, в программе представлены четыре курса. Они посвящены продвижению столичных товаров в Индии, странах Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

"В рамках каждого из них эксперты расскажут, что нужно учесть в экспортной стратегии, как выстроить логистику и какие лучше использовать маркетинговые решения", – отметила Сергунина, добавив, что на курсах коснутся географических, экономических и культурных особенностей регионов.

В среднем на изучение всех материалов по одному направлению потребуется от четырех до семи часов. Модуль "Экспорт в страны Ближнего Востока" включит практические советы по выходу на рынки ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана.

В свою очередь, курс по Африке относится к торговле в Южно-Африканской Республике, Кении и Нигерии. А лекции по работе в Юго-Восточной Азии станут руководством по сотрудничеству с разными странами этого региона. Желающим освоить индийский рынок представят успешные кейсы.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале работы "Университета предпринимателей" в Москве. Задачей проекта станет разработка инноваций, нацеленных на изменение жизни граждан. В 20 мастерских уже работают свыше 300 студентов. Занятия проводятся на базе 8 ведущих вузов Москвы.