Столичные бренды представят новые коллекции в магазинах "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные бренды презентуют новые коллекции в магазинах проекта "Сделано в Москве". Об этом сообщает сайт мэра и правительства города.

С 15 сентября проект запускает сезонный отбор московских производителей. Всего будет выбрано 25 брендов, которые разработают верхнюю одежду, теплые аксессуары и обувь.

После этого продукция будет представлена в октябре на полках магазинов "Сделано в Москве": в кластере "Ломоносов", районных центрах "Место встречи "Бирюсинка", "Место встречи "Байконур", "Место встречи "Марс", "Место встречи "Ангара".

Ассортимент в магазинах "Сделано в Москве" постоянно пополняется, чтобы покупатели могли приобрести новые и востребованные товары от местных брендов. В этот раз на полках будет представлена продукция для детей и дома, а также чаи и снеки.

Направить заявку для участия в отборе, проводимом на сайте проекта, может любой столичный производитель, который выпускает подходящую к сезону продукцию. Для этого нужно быть участником "Сделано в Москве".

Первый магазин проекта открылся в 2023 году. Там продаются детские и спортивные товары, а также мужская и женская одежда, аксессуары, косметика, декор для дома. На полках представлена продукция свыше 400 столичных производителей.

"Сделано в Москве" помогает компаниям продвигать их товары. Предприниматели могут воспользоваться множеством бесплатных инструментов, которые предоставляет город. Проект насчитывает свыше 7,5 тысячи участников, а на сайте представлено более 36 тысяч товаров, которые выпускаются в столице.

Ранее эксперты BRICS+ Fashion Summit высоко оценили проект "Сделано в Москве". Модератор сессии, заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич отметил особую значимость таких инициатив. Он подчеркнул, что, если что-то сделано в России, Москве или регионах – это уже повод для гордости.

Также о практических результатах проекта заявил гендиректор Московского экспортного центра (МЭЦ) Виталий Степанов. По его словам, команда проекта с 2022 года проделала огромную работу по созданию комплексной системы поддержки предпринимателей.

