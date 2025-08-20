Магазин детских товаров открылся в рамках проекта "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В районном центре "Место встречи "Марс" в Алтуфьевском районе открылся магазин детских товаров в рамках проекта "Сделано в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Продукцию собственного производства, в том числе одежду, книги и игрушки, представляют более 60 московских брендов. Магазин работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Покупателям представлена большая коллекция детской одежды. Например, в преддверии нового учебного года родители школьников могут приобрести здесь форму столичной марки ToucanKids.

Качественную одежду и аксессуары для детей от трех лет также создает столичная компания Totti. Родители могут обратить внимание и на марки Ma&Ma Brand или Ambishka butik.

Планеры на неделю или месяц и блокноты производят компании Coverlis и "Мойплан", а наборы для творчества и настольные игры представляет марка "Кубикс". В свою очередь, бренд "Научные развлечения" предлагает образовательные наборы по физике, химии и другим наукам.

В числе других брендов представлены Doni Print, "Леснушки" и "Вальда".

Кроме того, в магазине можно будет выбрать детскую литературу. Книжное издательство "Стрекоза" предлагает произведения русской и зарубежной классики, развивающие книги и другое. Для ребят, увлекающихся пиратами, динозаврами и волшебными королевствами, представлен ассортимент издательства "40 книг".

Также родители смогут приобрести для детей полезные лакомства от брендов Lo-Li и Ingilll.

Фирменные магазины "Сделано в Москве" открылись в декабре 2024 года. Проект по продвижению локальных брендов насчитывает более 7,5 тысячи участников, а на сайте можно найти свыше 36 тысяч товаров.

Ранее сообщалось, что 23 и 24 августа в "Котельной" арт-квартала "Хлебозавод № 9" пройдет благотворительный проект VK Star Market. Более 150 блогеров, музыкантов, актеров и спортсменов передали свои вещи, чтобы выставить их на продажу.

Например, певица Анна Плетнева передала для проекта платье из стикеров, на которых затем расписались звезды российского шоу-бизнеса – Владимир Пресняков, Николай Басков, Виктория Дайнеко и другие.

