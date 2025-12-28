Форма поиска по сайту

BFMTV: 40 человек задержали в Париже за использование фейерверков у Эйфелевой башни

40 человек задержали в Париже за использование фейерверков у Эйфелевой башни – СМИ

Фото: depositphotos/johny007pandp

Массовое задержание произошло в центре французской столицы Париже на площади Трокадеро с видом на Эйфелеву башню. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в префектуре местной полиции.

Отмечается, что правоохранители пресекли несанкционированный запуск фейерверков и применение дымовых шашек.

Также группа нарушителей запускала пиротехнику на набережной Сены. Обнаружить их помогли камеры видеонаблюдения, с которых велась прямая трансляция.

Сотрудники полиции отреагировали на сигнал и задержали на месте 40 человек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Франции задержали двух человек за попытку проникнуть во дворец Фонтенбло. При этом в полиции сообщили, третий подозреваемый, попавший на записи камер видеонаблюдения, еще разыскивается.

