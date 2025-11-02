Двое подозреваемых в ограблении Лувра ранее были осуждены за кражу

Фото: ТАСС/АР/Christophe Ena

Двое подозреваемых в ограблении Лувра были осуждены в 2015 году в рамках одного и того же дела о краже, заявила в интервью радиостанции Franceinfo прокурор Парижа Лор Бекко.

Она уточнила, что у одного из фигурантов было 11 обвинительных приговоров, большая часть из которых – за кражи при отягчающих обстоятельствах, а у другого – около 15 обвинительных приговоров, в том числе 2 за кражи.

По делу об ограблении Лувра разыскивается еще по меньшей мере один человек, сказала Бекко. При этом она не ответила на вопрос, приближаются ли правоохранители к обнаружению украденных ценностей.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Преступники вынесли из музея драгоценности Наполеона III, включая броши, тиары и ожерелья. Одна из них – корона супруги полководца – была найдена поврежденной возле учреждения. Сумма ущерба составила 88 миллионов евро.

По последним данным, по подозрению в совершении преступления задержали семь человек. Четверым из них предъявлены обвинения, еще трое отпущены на свободу.