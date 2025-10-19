Le Parisien: одно из украденных из Лувра украшений найдено сломанным недалеко от музея

Фото: телеграм-канал Mash

Одна из драгоценностей, украденных в из Лувра, обнаружена неподалеку от музея. Об этом сообщила газета Le Parisien, ссылаясь на источник.

Речь идет о короне супруги Наполеона III – императрицы Евгении. По данным издания, корона была найдена в поврежденном состоянии.

В свою очередь, глава МВД Франции Лоран Нуньес рассказал в эфире радиостанции France Inter, что на кражу "бесценных" драгоценностей у грабителей ушло семь минут, указав на уязвимость французских музеев для подобных инцидентов.

"Делается все необходимое, чтобы как можно скорее найти злоумышленников", – он.

Об ограблении Лувра стало известно 19 октября. Группа вооруженных злоумышленников разбила окна в главном парижском музее и украла ювелирные украшения. После этого они покинули место происшествия.

СМИ утверждают, что злоумышленники передвигались на скутерах. Среди похищенного, по сведениям журналистов, оказались изделия из коллекции Наполеона, включая броши, тиары и ожерелья.