В Нидерландах похищены четыре работы американского художника Энди Уорхола

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Четыре работы американского художника Энди Уорхола украли из картинной галереи MPV в Нидерландах, передает телеканал NOS.

По данным телеканала, инцидент произошел 31 октября. Похитители использовали мощную взрывчатку, с помощью которой им удалось выбить входную дверь в галерею. Мощная взрывная волна также выбила окна в самом здании галереи и в нескольких других соседствующих на улице домов.

Преступники похитили работы серии "Правящие королевы", созданные Уорхолом в 1980-х годах и изображающие портреты четырех королев – голландской Беатрикс, британской Елизаветы II, датской Маргрете II и королевы Свазиленда Нтомби Твалы.

Однако все украденные картины не поместились в машину похитителей, поэтому они выбросили две работы на улицу – портреты, где изображены Беатрикс и Твала. Картины выставили перед их продажей на ярмарке искусств PAN, которая должна пройти с 24 ноября по 1 декабря.

По мнению владельца MPV Марка Пейта Виссера, ограбление провалилось, так как все четыре работы были "непоправимо повреждены" при похищении.

В свою очередь, историк искусства Виллем Баарс отметил, что Уорхол подготовил много трафаретных отпечатков четырех королев, что делает их "не такими редкими". Он подчеркнул, что продать украденные работы злоумышленникам будет сложно, поскольку они пронумерованы и покупателям сразу станет известно, что это похищенные из галереи MPV произведения. Кроме того, портреты королев повреждены, что тоже влияет на их продажу.

"Если на бумаге есть разрыв, подобное произведение искусства теряет свою ценность", – заключил эксперт.

Ранее в Нидерландах нашли украденную более 60 лет назад картину. Так, на аукционе в Мидделбурге обнаружили картину, которую в 1959 году украли из музея Civico Ala Ponzone в итальянской Кремоне. Сотрудник музея узнал утерянную работу художника эпохи Позднего Возрождения Галеаццо Кампи и вызвал полицию. По мнению историков искусства, картина была написана в начале XVI века.