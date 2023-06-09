В Нидерландах нашли украденную более 60 лет назад картину

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На аукционе в Мидделбурге обнаружили картину, которую в 1959 году украли из музея Civico Ala Ponzone в итальянской Кремоне. Об этом сообщает Telegraaf.

В газете уточнили, что сотрудник итальянского музея узнал утерянную работу художника эпохи позднего Возрождения Галеаццо Кампи и вызвал полицию. По мнению историков искусства, картина была написана в начале XVI века.

Человек, который выставил данную работу на аукцион, занимается скупкой предметов искусства из домов, нередко после смерти жильцов. Работа Кампи была у него уже какое-то время, но он не смог вспомнить, откуда она взялась, рассказал Ричард Бронсвейк из отдела голландской полиции по расследованию преступлений в сфере искусства.

"Самое главное для нас – это то, что работа нашлась. Итальянцы были в восторге", – заявил он.

Работу оценивают в 5 тысяч евро, как она оказалась в Нидерландах, пока не выяснили, заключили в Telegraaf.

В 2022 году министерство культуры Польши сообщило об обнаружении картины русского художника Василия Кандинского "Без названия". Ее украли из Национального музея в Варшаве в 1984 году.

В августе прошлого года одну из самых известных фотографий бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля украли из отеля в Оттаве и заменили копией. Снимок известен под названием "Рычащий лев".

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