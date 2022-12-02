Найдена украденная в 1984 году картина Кандинского

Фото: grisebach.com

Министерство культуры Польши сообщило об обнаружении картины русского художника Василия Кандинского "Без названия", которую украли из Национального музея в Варшаве в 1984 году. Об этом сообщает Associated Press.

Картину нашли, когда ее продали на аукционе Grisebach в Берлине почти за 390 тысяч евро. При этом власти выступали против выставления полотна на торги, а сейчас грозят юридическими мерами.

На обратной стороне картины стоит штамп польского музея. В каталоге аукциона говорится, что Кандинский подарил полотно коллекционеру Отто Ральфсу. Картина якобы находилась до 1940 года в Брауншвейге, а в 1956–1983 годах была выставлена в Национальном музее. В частную коллекцию произведений искусств в США произведение вошло в 1988 году, после чего было выкуплено из Галереи Томаса в Мюнхене частным лицом.

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