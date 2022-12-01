Спектакль "Волшебный зонтик" представят на сцене Московского театра иллюзии

Фото: пресс-служба Московского театра иллюзии

Московский театр иллюзии представит спектакль "Волшебный зонтик" по мотивам сказок Ганса-Христиана Андерсена 16, 17, 18 декабря.

В основу постановки положены всем известные рассказы писателя. Среди них – "Оле Лукойе", "Пастушка и трубочист", "Цветы маленькой Иды", "Оловянный солдатик" и другие. Вместе с персонажами любимых детских сказок зрители побывают на волшебном балу цветов, прогуляются по крышам ночного Копенгагена и поразятся преданности рыцаря, отдавшего свое сердце изящной бумажной балерине.

Каждая история будет чудесным образом возникать перед глазами публики прямо из таинственного зонтика Оле-Лукойе. Всякий раз, когда хранитель детских снов будет раскрывать свой волшебный зонтик, на сцене будет разворачиваться очередной сюжет.

Кроме того, каждая история будет подаваться с помощью выразительных средств иллюзионного жанра – видеоэффектов, сменяющихся декораций, ментальной магии, необычных трансформаций, неожиданных исчезновений и превращений.

Билеты доступны по ссылке.

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