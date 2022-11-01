"Высокие Братья" представят "Дурацкий цЫрк" в Московском театре иллюзии

Фото: пресс-служба театра

Жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на стульях, импровизация и многие другие "смертельные номера" ждут гостей "Дурацкого цЫрка" от театра клоунады "Высокие Братья/Tall Brothers".

На сцене Московского театра иллюзии (улица Лазо, дом 3) зрители смогут увидеть трюковое интерактивное представление, вызывающее самый широкий спектр чувств – от заразительного смеха детей до искренних слез взрослых. Билеты доступны по ссылке.

"Высокие Братья/Tall Brothers" – участники различных фестивалей по клоунскому искусству по всему миру, победители Международного фестиваля пантомимы и клоунады Comediada-2019 (Grand Prix) и лауреаты Международного фестиваля клоунады в Москве (приз "Лучшая актерская работа" в 2016-м и 2019-м).

Когда:

5 ноября в 19:00;

19 ноября в 12:00;

4 декабря в 19:00.

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