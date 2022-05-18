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Культура

18 мая, 18:57

Выставку-ретроспективу творчества Славы Полунина открыли в "Манеже"

культура

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Выставка "ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина", посвященная творчеству знаменитого клоуна, открылась в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

"Выставка знакомит с удивительными мирами одного из самых известных современных российских деятелей уличного театра – Славы Полунина. Актер-мим, клоун, постановщик клоунских номеров и реприз Вячеслав Полунин в этом году отпразднует 72-й день рождения", – сказали в ведомстве.

Уточняется, что открытие выставки планировалось еще два года назад, к 70-летию артиста, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса. Экспозиция будет доступна для посетителей до 5 июня.

Выставка поделена на несколько залов, в числе которых "Школа", "Цирк", "Гримерка", "Космос", "Карнавал", "Асисяй" и другие, которые передают атмосферу разных периодов творчества Полунина. Например, зал "Снежное шоу" посвящен одноименному спектаклю, который за последние 30 лет был показан больше пяти тысяч раз. В нем посетители смогут услышать музыку из спектакля, увидеть слайд-шоу и элементы сценографии.

Ранее в Музее Москвы открылся совместный с Политехническим музеем выставочный проект "Дом быта". Экспозиция представляет собой пять тематических пространств, где посетители знакомятся с научно-технологической эволюцией предметов домашнего обихода.

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