Выставка-форум "Карьера vs бизнес" пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вторая выставка-форум "Карьера vs бизнес" пройдет на базе площадки "Цифровое деловое пространство" в Москве 20 и 21 мая. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что мероприятие посвятят развитию профессиональных и предпринимательских навыков у молодых людей. В форуме могут принять участие горожане от 16 до 35 лет. По ее словам, в 2021 году в мероприятии приняли участие более двух тысяч человек.
"Программа нацелена на то, чтобы помочь молодым людям определиться с карьерой. Им расскажут о работе по найму и открытии собственного дела. В течение двух дней состоятся встречи и консультации с экспертами и ярмарки вакансий", – отметила Сергунина.
Образовательный лекторий, зона профессионального тестирования и консультирования, выставка работодателей пройдут в рамках направления "Практикуй". Лекции на тему создания и развития собственного дела в столице пройдут на площадке "Предпринимай".
В Москве также работает проект "Бизнес-уик-энд", в рамках которого наставники помогают людям, открывшим свое дело.
"Среди молодых людей, планирующих заняться предпринимательством, особым успехом пользуется "Бизнес-уик-энд", который сегодня включает несколько программ для разных возрастов и уровня подготовки: "Бизнес-уик-энд. Старт", преакселератор и акселератор, а также "Бизнес-уик-энд. Компетенции", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Ранее сообщалось, что за два года более 80 тысяч молодых кандидатов до 30 лет, среди которых 25 тысяч человек без опыта работы, трудоустроились при поддержке службы занятости населения. Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что около 92% выпускников без опыта работы, которые обратились в центр "Моя работа", трудоустроились благодаря его помощи.
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