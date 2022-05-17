Москвичам рассказали, в каких сферах чаще всего работодатели ищут сотрудников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные работодатели чаще всего ищут сотрудников в сфере торговли, сервиса, транспорта и логистики, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что на конец апреля в городе насчитывалось более 320 тысяч вакансий. Количество предложений о трудоустройстве почти в 10 раз превышало число официальных безработных.
"Почти 20% от общего числа вакансий относится к оптовой и розничной торговле, более 14% – к сервисному обслуживанию. Свыше 13% вакансий подано работодателями из сферы транспорта и логистики, в ней зафиксирован максимальный по сравнению с началом февраля прирост предложений о трудоустройстве – на 22%", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Он добавил, что в столице также востребованы вакансии агентств недвижимости, образовательных учреждений и городских экстренных служб.
В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что постепенно увеличивается конкуренция на рынке труда Москвы.
"Значительнее всего конкуренция выросла в науке и образовании, среди административного персонала и на госслужбе", – сказал он, добавив, что в этих отраслях наблюдается переизбыток соискателей.
Пуртов также отметил, что работу проще найти на производстве, также популярностью пользуется домашний и рабочий персонал.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ситуация с безработицей в стране находится под контролем. Он отметил, что на уровне субъектов РФ созданы рабочие группы, которые работают с предприятиями и предлагают методы поддержки как самих организаций, так и граждан.
В начале мая в министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий. Безработными на тот момент официально были зарегистрированы порядка 675 000 граждан.
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
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