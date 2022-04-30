Юрист рассказал, чем грозит обман с пособием по безработице

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Достаточно часто встречаются случаи, когда гражданин пытается обмануть государство, получая пособие как безработный, но в то же время работая, рассказал юрист Павел Уткин.
По словам эксперта, в настоящее время практически единственный способ узнать, получает ли гражданин вместе с пособием по безработице еще и зарплату, это выяснить, перечисляют ли его работодатели средства в социальные фонды.
"Зачастую этого не хватает, чтобы установить, что на самом деле гражданин не имеет проблем с занятостью", – приводит слова Уткина агентство "Прайм".
Если же нарушение вскроется, предупредил юрист, и станет ясно, что человек получал зарплату "в черную", то он как минимум лишится пособия по безработице, а как максимум, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье "Мошенничеств". При этом, продолжил эксперт, никаких поблажек не будет, поскольку речь идет о государственных деньгах.
Ранее зампред Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов напомнил, что тем, кто потерял работу, положена помощь от государства. Помимо пособия по безработице, подчеркнул он, в некоторых случаях возможна и материальная помощь.
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