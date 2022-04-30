Эксперт напомнила о праве предпенсионеров на налоговые льготы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Государственная поддержка граждан предпенсионного возраста касается и налоговых льгот, напомнила генеральный директор НПФ "Будущее" Светлана Касина.
Право на такие льготы возникает с момента достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В частности, уточнила эксперт, предпенсионеры освобождаются от имущественного налога на один из объектов недвижимость. Речь идет о жилой постройке, гараже, машиноместе, квартире или хозяйственных строениях площадью до 50 квадратных метров.
"При наличии у предпенсионера нескольких объектов недвижимости одного вида, льгота будет автоматически применена к тому из них, сумма налога по которому выше. Кроме того, налогоплательщик может самостоятельно выбрать льготный объект недвижимости", – приводит слова Касиной агентство "Прайм".
Также, уточнила эксперт, есть льготы по земельному и транспортному налогам. Размер последнего зависит от региона, в котором проживает предпенсионер. Касина добавила, что воспользоваться льготами можно, обратившись в налоговую службу.
Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что предпенсионеры с большим стажем работы могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию. Речь идет о мужчинах и женщинах, достигших возраста 60 и 55 лет соответственно, имеющих стаж 42 года и 37 лет.
Также на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать безработные предпенсионеры, у которых отсутствует возможность трудоустроиться, если до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет. При этом мужчины должны иметь стаж не менее 25 лет, а женщины – не менее 20 лет.
Что делать предпенсионерам, если они не могут найти работу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: