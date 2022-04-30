Эксперт напомнила о праве предпенсионеров на налоговые льготы

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Государственная поддержка граждан предпенсионного возраста касается и налоговых льгот, напомнила генеральный директор НПФ "Будущее" Светлана Касина.

Право на такие льготы возникает с момента достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В частности, уточнила эксперт, предпенсионеры освобождаются от имущественного налога на один из объектов недвижимость. Речь идет о жилой постройке, гараже, машиноместе, квартире или хозяйственных строениях площадью до 50 квадратных метров.

"При наличии у предпенсионера нескольких объектов недвижимости одного вида, льгота будет автоматически применена к тому из них, сумма налога по которому выше. Кроме того, налогоплательщик может самостоятельно выбрать льготный объект недвижимости", – приводит слова Касиной агентство "Прайм".

Также, уточнила эксперт, есть льготы по земельному и транспортному налогам. Размер последнего зависит от региона, в котором проживает предпенсионер. Касина добавила, что воспользоваться льготами можно, обратившись в налоговую службу.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что предпенсионеры с большим стажем работы могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию. Речь идет о мужчинах и женщинах, достигших возраста 60 и 55 лет соответственно, имеющих стаж 42 года и 37 лет.

Также на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать безработные предпенсионеры, у которых отсутствует возможность трудоустроиться, если до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет. При этом мужчины должны иметь стаж не менее 25 лет, а женщины – не менее 20 лет.

