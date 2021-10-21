Финансист рассказала, кто может рассчитывать на досрочный выход на пенсию

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Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, кто может воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию.

В первую очередь, подчеркнула эксперт, речь идет о предпенсионерах с большим стажем работы. К ним относятся мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно, имеющие стаж 42 года и 37 лет.

Также на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать безработные предпенсионеры, у которых отсутствует возможность трудоустроиться, если до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет. При этом мужчины должны иметь стаж не менее 25 лет, а женщины – не менее 20 лет.

"Важно, что безработный предпенсионер не вправе сам требовать назначения ему досрочной пенсии по безработице. Предложение должно поступить от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу", – приводит слова Финогеновой агентство "Прайм".

Кроме того, право на досрочный выход на пенсию есть у многодетных женщин, имеющих не менее 15 лет трудового стажа. На три года раньше можно выйти на пенсию при наличии трех детей, на четыре года раньше – при наличии четырех детей.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%, а социальные и по государственному пенсионному обеспечению – на 7,7% с 1 апреля.