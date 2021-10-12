В Минфине заявили, что переводе пенсионных накоплений в фонды останется добровольным

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Решение о переводе пенсионных накоплений не будет автоматизировано, выбор граждан – переводить ли накопительную часть пенсии в пенсионные фонды – должен быть добровольным, сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Ведутся всевозможные обсуждения, разные варианты предлагаются, но главное – <…> это то, что это должна быть полная добровольность. Никакого "автомата", никаких легких решений в плане забрать и куда-нибудь передать – такого не будет. Любые решения, которые обсуждаются, основаны на добровольности", – заявил Моисеев.
В сентябре Минфин поддержал идею о трансформации накопительного компонента обязательного пенсионного страхования.
Тогда министр финансов Антон Силуанов провел совещание, посвященное в том числе пенсионным вопросам. В ведомстве согласились на превращение "замороженной" накопительной пенсии в добровольную стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами.
Согласно предложенной новой схеме, подразумевался неснижаемый остаток в виде первоначального взноса, переведенного из обязательного пенсионного страхования. Последующие взносы будут стимулироваться за счет налоговых вычетов и софинансирования.
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