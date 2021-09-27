Кабмин не поддержал законопроект об отмене пенсионной реформы – СМИ

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Правительство России не поддержало законопроект об отмене пенсионной реформы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст заключения российского кабмина.

Ранее депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года.

По мнению авторов инициативы, повышение возраста выхода на пенсию влечет за собой ухудшение здоровья людей предпенсионного возраста, вынужденных работать, увеличивает нагрузку на Фонд социального страхования РФ, а также приводит к увеличению смертности пожилых людей, росту безработицы и обращений за инвалидностью.

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", – утверждается в заключении кабмина.

В документе объясняется, что в пояснительной записке к законопроекту нет объективных обоснований необходимости утверждения прежнего пенсионного возраста. Кроме того, предлагаемые изменения не будут способствовать повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и росту уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров, уверены в кабмине.

Назначение пенсий в новом возрасте начнет осуществляться только в 2028 году. При этом реализация проекта по возвращению прежнего пенсионного возраста оценивается представителями КПРФ в почти 604,5 миллиарда рублей только в 2022 году. Такие средства не заложены в бюджете, пояснили в правительстве.

"Законопроект в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, которые возникнут в связи с реализацией закона в случае его принятия", – заключается в документе.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель "Справедливой России – Патриотов – За правду" Сергей Миронов на встрече Владимиром Путиным также предлагали отменить пенсионную реформу. По мнению лидеров партий, следует вернуться к прежнему пенсионному возрасту.