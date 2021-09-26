Миронов и Зюганов на встрече с Путиным предложили отменить пенсионную реформу

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель "Справедливой России – Патриотов – За правду" Сергей Миронов на встрече Владимиром Путиным предложили отменить пенсионную реформу. Об этом пишет ТАСС.

Встреча российского лидера с председателями партий, прошедших в Госдуму, состоялась 25 сентября в режиме видеоконференции. Участие в ней приняли председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов.

"Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет", – подчеркнул Миронов.

В свою очередь, Зюганов заявил, что пенсионная реформа ограничивает простор для молодежи, а также не дает нормальной жизни людям пожилого возраста.

"Пенсионку, все понимают, ее надо отменять", – отметил Зюганов.

Ранее Зюганов высказался против планов замены обычного паспорта на смарт-карту. Парламентарий посчитал эту идею "полным безобразием" и сравнил смарт-карту с "какой-то фитюлькой".