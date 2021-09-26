Миронов и Зюганов на встрече с Путиным предложили отменить пенсионную реформу

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель "Справедливой России – Патриотов – За правду" Сергей Миронов на встрече Владимиром Путиным предложили отменить пенсионную реформу. Об этом пишет ТАСС.
Встреча российского лидера с председателями партий, прошедших в Госдуму, состоялась 25 сентября в режиме видеоконференции. Участие в ней приняли председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов.
"Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет", – подчеркнул Миронов.
В свою очередь, Зюганов заявил, что пенсионная реформа ограничивает простор для молодежи, а также не дает нормальной жизни людям пожилого возраста.
"Пенсионку, все понимают, ее надо отменять", – отметил Зюганов.
Ранее Зюганов высказался против планов замены обычного паспорта на смарт-карту. Парламентарий посчитал эту идею "полным безобразием" и сравнил смарт-карту с "какой-то фитюлькой".
Путин провел онлайн-встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: