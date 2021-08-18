Зюганов высказался против идеи замены паспорта на смарт-карту

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался против планов замены обычного паспорта на смарт-карту. Парламентарий считает эту идею "полным безобразием" и сравнивает смарт-карту с "какой-то фитюлькой".
"Что касается паспортов – это полное безобразие", – сказал Зюганов на пресс-конференции, слова которого приводит РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что так же плохо поступили с графой "национальность" и убрали ее из паспорта. Зюганов считает, что "в многонациональной стране так с национальностью обращаться нельзя".
"Пусть почитают всю историю национальных отношений: русские собрали под свои знамена 190 народов и народностей, не порушили ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры, не сняли ни с кого ни одного скальпа, уважительно относились ко всем народам... Теперь пришел очередной чиновник: давай, говорит, вместо паспорта тебе дадим какую-то фитюльку и она будет олицетворять тебя", – подчеркнул лидер КПРФ.
Зюганов считает, что Минцифры ничего не понимает и сидит без дела, поэтому обратился к зампреду ЦК КПРФ Дмитрию Новикову и попросил его отправить главе ведомства Максуту Шадаеву стихи Маяковского "о советском паспорте", в котором поэт пишет о губительности бюрократизма.
Парламентарий также негативно высказался о недавней отмене обязательных штампов о браке и наличии детей в российских паспортах.
"Потом взяли и жену из паспорта выбросили. Я был уверен, что женщины выйдут и скажут: "Вы что, ошалели совсем?". Теперь детей (убрали. – Прим. ред.)... У меня такое ощущение, что каждый раз кто-то сидит: то цены вздует, то на народные предприятия наезд организует, то паспорт... Они просто сознательно ведут страну к российскому "майдану". Мы не можем этого допустить", – заявил Зюганов.
В среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что решение о замене бумажного паспорта смарт-картой будет принято к концу текущего года. По его словам, на смарт-карте будет удобно хранить все необходимые данные.
Ранее сообщалось о расширении тестирования оплаты поездок в метро с помощью FacePay. Отмечается, что сейчас тестирование показывает хорошие результаты.
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