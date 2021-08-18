Систему распознавания лиц протестируют еще на одной линии метро

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Новый набор тестировщиков объявили в столичном метро. Сервис опробуют на двух линиях подземки, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы приняли решение расширить тестирование на Арбатско-Покровскую линию и ждем еще тысячу пассажиров, которые согласятся помочь нам опробовать новый способ оплаты проезда", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Таким образом, сервис опробуют на Арбатско-Покровской и Филевской линиях метро. Отмечается, что сейчас тестирование Face Pay показывает хорошие результаты.

Ранее на Филевской линии Московского метрополитена запустили тестирование системы Face Pay для оплаты проезда по лицу. Сервис уже был опробован среди сотрудников подземки: теперь более чем 60 тысяч из них проходят через турникеты без помощи проездных.

Ликсутов сообщал, что эксперимент по применению Face Pay планируют расширить на Солнцевскую и Калужско-Рижскую линии. На данный момент в тестировании участвуют более тысячи пассажиров, а в ближайшее время планируется масштабировать этот сервис на другие линии.