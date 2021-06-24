МВД запустило систему распознавания силуэтов людей и машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пяти российских регионах МВД начало использовать новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. Об этом ТАСС рассказал гендиректор компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков.

Технологический партнер Ростеха Ntechlab разработал систему распознавания лиц, уже применяемую в некоторых регионах РФ. К настоящему моменту компания объединила ее с функцией распознавания силуэтов людей и машин.

"Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она (система – Прим. ред.) применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом", – сказал Теленков.

Специалист не стал раскрывать, о каких регионах идет речь.

Представитель Ntechlab подчеркнул, что новой в технологии заинтересованы органы власти. Она уже активно используется в Латинской Америке и СНГ, на стройобъектах и в спортивной аналитике. Теленков отметил и интерес, который демонстрируют страны Ближнего Востока.

Он подчеркнул, что алгоритмы позволяют распознавать силуэты с очень высокой точностью. С помощью системы можно отследить траекторию движения человека, посчитать людей и при необходимости отыскать их. При распознавании людей, имеющих внешние сходства, алгоритм будет учитывать походку, рост и другие признаки, а также анализировать некоторые атрибуты – наличие очков, шляпы или бороды.

"Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля", – подчеркнул гендиректор Ntechlab, добавив, что новая система совершеннее давно установленных дорожных камер.

Основные сферы применения технологии – региональная видеоаналитика, управление транспортом, строительные проекты, ретейл, коммерческая недвижимость и торговые центры.

Ранее стало известно, что к ноябрю 2022 года МВД получит программу "Зеркало", которая позволит обнаружить признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений.

В самом ведомстве считают, что благодаря разработке повысится уровень научно-технического обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД России по линии производства видеотехнических экспертиз и исследований.

