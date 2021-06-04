Эксперт рассказал, когда можно будет "оплачивать лицом" покупки и проезд

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Оплатить покупки с помощью биометрии "по лицу" в супермаркетах и проезд в городском общественном транспорте бесконтактным способом удастся уже к концу этого года. Об этом РИА Новости рассказал руководитель коммерческого блока компании OVision – разработчика технологии – Владислав Минеев.
Компанией было создано устройство под названием OPay. В настоящее время OVision ведет переговоры о запуске первых пилотных проектов с крупными ритейлерами и транспортными хабами. Тестирование уже стартовало в сети кулинарий "КиО Кухня" в Санкт-Петербурге.
Минеев рассказал о доступности нового устройства. По его словам, позволить его смогут предприятия малого и среднего бизнеса, а также любая розничная точка, занимающаяся оказанием услуг.
Отмечается, что устройства должны появиться повсеместно – в розничных сетях, магазинах продуктов, одежды, техники. В приоритете внедрение системы для оплаты проезда в метро, на электротранспорте, а также на крупных железнодорожных вокзалах и аэропортах, для организации fast track проходов, для удобства пассажиров и значительного повышения безопасности объектов.
Руководитель коммерческого блока OVision рассказал, что устройство работает на базе сверхточных нейронных сетей и имеет одну из самых высоких скоростей распознавания в мире. Алгоритм распознавания создан с нуля и обучен на 100 миллионах лиц. Также командой проекта был разработан алгоритм liveness detection, позволяющий отличить живого человека от фото.
Чтобы подтвердить оплату, покупателю нужно будет ввести на сенсорном экране устройства заранее заданный им пин-код. Присоединиться к сервису возможно, скачав приложение OVISION на IOS или Android, сделав селфи и добавить в приложение свою карту.
Ранее стало известно, что систему Face Pay планируют запустить на всех станциях столичной подземки до конца года. Тесты системы оплаты идут уже несколько месяцев.
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