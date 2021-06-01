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Москва 24

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Транспорт

01 июня, 23:23

В Шереметьево введут регистрацию пассажиров через Единую биометрическую систему

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Шереметьево планирует ввести функцию регистрации пассажиров через Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что Шереметьево станет первым аэропортом в России с подобной функцией.

"Шереметьево выбран в качестве первого аэропорта для внедрения полноценного технологического решения с реализацией идентификации пассажиров через государственную информационную систему "Единая биометрическая система", – подтвердили в пресс-службе.

В данный момент воздушная гавань производит дооснащение информационных систем для введения указанной функции.

"В Шереметьево как в одном из лидеров отрасли в настоящий момент реализована высокая степень внедрения цифровых технологий для обеспечения данной технологии пропуска пассажиров", – рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что основная задача новой функции – внедрить незаметное самообслуживание пассажиров. Таким образом процесс регистрации на рейсы будет ускорен в два раза.

"Внедрение биометрической идентификации в текущей ситуации с пандемией послужит уменьшению количества физических точек соприкосновения пассажира с сотрудниками аэропорта и увеличению безопасности", – заключили в пресс-службе.

Ранее в Минтрансе выступили за массовое внедрение биометрии в аэропортах. На программу планировалось потратить 8,7 миллиарда рублей.

До этого сообщалось, что в столичных аэропортах заработает система контроля пассажиров по биометрии лица. На таможне достаточно будет пройти через турникет с камерой.

В столичных аэропортах заработает система контроля пассажиров по биометрии лица

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