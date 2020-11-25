Юридические лица смогут удаленно открывать счета в банках по биометрии – СМИ

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В России может появиться возможность удаленного открытия счета юридическим лицам при помощи единой биометрической системы, сообщает газета "Известия".
Об этом также сообщал директор департамент финансовых технологий Центробанка Иван Зимин. Он отмечал, что проект находится в высокой стадии готовности и его принятие ожидается до конца года. Подчеркивается, что страховые и МФО также смогут оказывать услуги удаленно по биометрии.
Большая часть банков поддержала данную инициативу. Например, в "Россельхозбанке" уже ведется работа по тестированию технологий для внедрения биометрической системы. "Промсвязьбанк" и ВТБ также рассматривают возможность удаленного открытия счета для юрлиц.
Начальник управления продаж департамента малого и среднего бизнеса МКБ Елена Сизова подчеркнула, что данная функция будет очень важна именно для малого и среднего бизнеса.
"Технология позволит банку быстро открыть счет и снизить расходы, поскольку не будет трат на поездку курьера и оплаты его услуг. Это сделает стоимость обслуживания более привлекательной", – отметила Сизова.
Замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов заявил, что технология проверки юрлица очень востребована. Он подчеркнул, что она необходима для новых компаний, которые не имели открытых счетов в банках.
Эксперт не видит проблемы в появлении такой возможности, поскольку технология биометрии уже применяется в отношении физических лиц. В то же время Наумов указал на появление определенных ограничений.
"Могут быть введены какие-то ограничения на использование биометрии для представителей вновь созданных небольших компаний и ИП, поскольку открытие им счетов несет риски с точки зрения "антиотмывочного" законодательства. Может быть, будут ограничены возможности открытого счета", – подчеркнул Наумов.
Кроме того, он указал, что при корпоративных спорах удаленное обслуживание юридических лиц может иметь риски. По словам Наумова, такое возможно, когда, например, в компании появился новый директор, однако старый по-прежнему имеет доступ к счетам, поскольку данные не обновлены.
Микрофинансовые организации также заинтересованы в такой возможности. Председатель Совета СРО "Микрофинансирование и развитие" Эльман Мехтиев отметил, что технология биометрии позволит снизить численность мошеннических займов. Кроме того, МФО при помощи появления такой услуги смогут снизить операционные расходы, подчеркнул эксперт.
Ранее в СМИ появилась информация, что ряд российских банков планируют увеличить лимит по платежам и переводам тем клиентам, которые сдали свои биометрические данные. Сообщалось, что биометрию как защитный механизм рассматривают несколько кредитных организаций. Это связано с тем, что биометрические данные гораздо сложнее подделать.
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