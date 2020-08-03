Банки РФ планируют увеличить лимит по онлайн-переводам сдавшим биометрию клиентам – СМИ

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Ряд российских банков может увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, сдавшим свои биометрические данные. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным издания, речь идет о кредитных организациях Сбербанк, ВТБ и "ДОМ.РФ".
Так, пользователи премиального сегмента "Сбербанк Первый" уже имеют возможность изменить свой лимит. Как пояснили в call-центре банка, лимит операций можно увеличить с одного до пяти миллионов рублей в сутки. Для этого клиенту потребуется сдать биометрию во внутреннюю базу банка.
Как отмечает издание, обычным клиентам Сбербанка на данный момент доступны ежедневные переводы в размере одного миллиона рублей внутри банка и 50 тысяч рублей в другие кредитные организации через систему быстрых платежей.
Увеличить лимиты по операциям намерены также в банке ВТБ и организации "ДОМ.РФ". Отмечается, что "при успешном прохождении идентификации по биометрическим данным риск мошеннических действий сводится к нулю". В этом случае банк имеет возможность предоставить большие лимиты на трансакции.
При этом в кредитных организациях не предоставили точной информации о размерах увеличения лимитов.
В "Ростелекоме", выступающим оператором Единой биометрической системы, рассказали, что использование ЕБС в качестве основного защитного механизма рассматривают сразу несколько финансовых организаций. Там пояснили, что биометрические слепки гораздо сложнее подделать или подменить.
"Выгоды для клиента очевидны: повышение удобства пользования продуктом, с одной стороны, и снижение рисков потерять деньги – с другой. Для банков – это снижение убытков по возмещению потерь граждан от действий мошенников", – сообщили в "Ростелекоме".
Ранее стало известно, что российские банки планируют снизить ставки по кредитам, выданным с помощью биометрии. Подобное решение позволит привлечь новых клиентов, сократить время на обслуживание, а также снизить риски при проверке кредитной истории заемщика.
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