Банки снизят ставки по кредитам за биометрию

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Российские банки планируют расширить программы лояльности и снизить ставки по кредитам, выданным с помощью биометрии. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, внедрение системы биометрии в программу лояльности стало возможным после того, как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим свои слепки в единую биометрическую систему (ЕБС).

Эксперты считают, что ставки по займам могут быть уменьшены на 0,5-1%. Снижение ставок позволит привлечь новых клиентов, сократить время на обслуживание, а также снизить риски при проверке кредитной истории заемщика, уверены в банках.

Собирать слепки лица и голоса в ЕБС стали с июля минувшего года. Систему используют для дистанционной идентификации клиентов банков при открытии счета, получении кредита и других операциях.

В банках также планируют ввести систему опознавания по слепкам вен на ладони. Такая система появится в 2020 году. Пока нововведение не обещает стать массовым, однако является наиболее безопасным на сегодняшний день способом защиты. Рисунок вен уже испытывали на форуме финансовых технологий "Финополис" в Сочи. Тогда по биометрии на мероприятие прошли 1,5 тысячи человек.

