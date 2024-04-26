Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится до конца мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Расписание пригородных поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в конце апреля и в мае из-за развития инфраструктуры на ряде станций, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

Некоторые поезда выйдут из графика, проследуют по укороченному маршруту, а также будут отправляться и прибывать раньше или позже из-за замены двух стрелочных переводов на станции Марк. Работы пройдут с 29 по 30 апреля с 01:00 до 11:00.

Аналогичные технологические окна ждут участок железной дороги от Дмитрова до Вербилок – с 2 по 31 мая, за исключением выходных дней. С 09:30 до 14:30 здесь будут модернизировать объекты энергообеспечения, а также монтировать устройства железнодорожной автоматики.

"На период работ движение поездов будет временно приостанавливаться. В связи с этим несколько поездов диаметральных маршрутов, а также дальних электричек Савеловского направления проследуют по укороченному маршруту – от или до Лобни", – добавили в пресс-службе МЖД.

Изменения графика коснутся и следующих по перегону от Москвы до Филей поездов. Здесь с 1 по 12 мая с 01:55 до 05:55 будут возводить опоры путепровода. Также на участке от Можайска до Дорохова с 13:20 до 16:20 1, 2 и 9–12 мая будут модернизировать объекты энергообеспечения.

Ранее стало известно, что расписание также изменится для некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД. Технологические окна назначены с 2 мая по 7 июня из-за ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге.

