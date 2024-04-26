Депутат МГД Стебенкова и "Женское движение Единой России" встретились с участницами СВО

Фото: moscow.er.ru

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова и координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в столице Ирина Елиферова встретились с девушками, принимающими участие в спецоперации на Украине, в Главном военном госпитале имени Н. Н. Бурденко. Они доставили в учреждение новую партию гуманитарной помощи.

"Конечно, на линии боевого соприкосновения мы чаще всего видим мужчин, однако и девушки там тоже ведут боевую работу. Мы побеседовали с девушкой по имени Светлана. Она принимала участие в боях на передовой, была стрелком, получила сильное ранение", – подчеркнула парламентарий.

По ее словам, врачи госпиталя провели Светлане сложную серию операций, после которых она уже восстанавливается.

Кроме того, волонтеры доставили в больницу постельное и нижнее белье, пеленки и средства гигиены. Как отметила Елиферова, активисты посещают госпиталь почти каждую неделю. Они стараются привозить с собой необходимую гуманитарную помощь, в список которой входят кресла-коляски, тренажеры для реабилитации и техника.

"Делаем все, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались и быстрее шли на поправку", – сказала она.

Координатор проекта добавила, что поддержка участников СВО и их семей является важнейшим направлением народной программы "Единой России".

"Напомню, что по инициативе рабочей группы по вопросам СВО, в которую входят в том числе активистки нашего "Женского движения", предусмотрены отдельные программы переобучения и профессиональной переподготовки ветеранов СВО, сохранены срочные трудовые договоры для мобилизованных и добровольцев, преимущество при поступлении на муниципальную или госслужбу", – указала Елиферова.

В частности, она обратила внимание на то, что в Госдуму были внесены законопроекты о защите от списаний при банкротстве выплат за участие в спецоперации и об ежемесячных выплатах ветеранам боевых действий.

Проект "Женское движение Единой России" начал работать два года назад. В тот момент тысячи женщин объединились для помощи участникам СВО и их семьям. В настоящий момент "Женское движение" стало широким сообществом, в которое входят представительницы общественных движений, НКО, предприниматели, депутаты и волонтеры.

Главные направления проекта заключаются в поддержке женских добровольческих объединений и инициатив, поддержке проектов по сохранению женского здоровья, в развитии предпринимательской инициативы женщин и помощи семьям военных.

Ранее столичные единороссы доставили новую партию гуманитарной помощи жителям города Геническа Херсонской области. Конвой встретил министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин с командой волонтеров, а разгрузить машину с подарками из столицы им помог руководитель исполкома московского отделения "Единой России" Максим Руднев.

