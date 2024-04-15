"Женское движение Единой России" Москвы доставило гумпомощь жителям Херсонской области

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Столичные единороссы доставили новую партию гуманитарной помощи жителям города Геническа Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе московского городского регионального отделения партии "Единая Россия".

В сообщении отметили, что конвой встретил министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин с командой волонтеров, а разгрузить машину с подарками из столицы им помог руководитель исполкома московского отделения "Единой России" Максим Руднев.

В пресс-службе уточнили, что представители партии собрали развивающие конструкторы для детей, сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, средства гигиены и ухода за лежачими тяжелобольными, книги на русском языке и канцелярию. Помимо этого, жителям также рассказали о новых мерах поддержки и законах.

"Мы рассказываем, что и депутаты от партии, и рабочая группа по вопросам СВО постоянно дорабатывают законодательство, вносят новые инициативы и стараются максимально учесть запросы общества", – привели в сообщении слова регионального координатора "Женского движения Единой России" Ирины Елиферовой.

По ее данным, уже предусмотрены отдельные программы профессиональной переподготовки ветеранов спецоперации и переобучения, а также обеспечено зачисление детей участников СВО в детские сады без очереди и льготное поступление в вузы, первоочередное зачисление в колледжи и техникумы вне зависимости от оценок в аттестате.

Елиферова подчеркнула, что организация готова и будет помогать жителям новых регионов столько, сколько потребуется.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в контролируемом украинскими войсками Херсоне уменьшается население из-за невыносимых условий жизни. Он отметил, что в городе создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, "невмоготу жить". Там ведутся фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление российских войск.

