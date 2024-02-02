В Херсонской области рассказали, что население города уменьшается из-за условий жизни

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В Херсоне, контролируемом украинскими войсками, уменьшается население из-за невыносимых условий жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

"Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск", – отметил он.

Как подчеркнул глава Херсонской области, в основном в городе сейчас проживает старшее поколение, поскольку пожилым людям тяжело уехать. По словам Сальдо, люди будут ждать освобождения.

"Люди, которые там остались, даже те, кто ждал возвращения ВСУ, они уже могут сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще – с какой человечностью, с какой открытостью, с какими возможностями для улучшения жизни", – указал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что спецоперация является попыткой прекратить войну, которую украинская сторона начала в Донбассе в 2014 году. Президент подчеркнул, что Москва достигнет всех целей в рамках СВО.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого заявлял, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине