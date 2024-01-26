Путин назвал СВО попыткой прекратить войну в Донбассе, хоть и вооруженным путем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Специальная военная операция является попыткой прекратить войну, которую украинская сторона начала в Донбассе в 2014 году. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе встречи со студентами – участниками СВО.

"Это (спецоперация. – Прим. ред.) попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил", – уточнил президент.

Он указал, что спецоперация не является началом войны, поскольку Киев сам ее начал в 2014 году. Президент подчеркнул, что российская сторона достигнет всех целей в рамках СВО.

Также он указал, что при принятии решения о начале операции не было других соображений, кроме защиты интересов РФ. При этом Путин добавил, что ранее Москва пыталась выстраивать отношения с Киевом. Российская сторона предоставляла Украине льготные кредиты, дешевые энергоносители, выход на рынок РФ, уточнил президент.

По словам Путина, на Украине создавался антироссийский анклав, в связи с чем у России не было выбора, кроме как начать спецоперацию. Глава государства заявил, что после госпереворота на украинской территории начали истреблять людей, которые были готовы выстраивать отношения с РФ. Кроме того, в 2024 году в Донбассе начался геноцид, считает президент.

"Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся", – сказал он.

Путин также заявил, что в зоне боевых действий в настоящий момент находятся свыше 600 тысяч человек от российской стороны. По словам президента РФ, протяженность этой зоны составляет две тысячи километров.

Между тем стало известно, что российская армия с 20 по 26 января нанесла 13 высокоточных групповых ударов ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В Минобороны РФ уточнили, что там производились безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие.

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