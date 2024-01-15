15 января, 22:45Политика
Глава МИД Украины заявил, что Китай может сыграть роль в урегулировании конфликта
Фото: depositphotos/jackmalipan
Киев желает более динамичных отношений с Китаем и считает, что он может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает журнал Uklad Sil со ссылкой на министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу.
"Мы хотим достичь более динамичных отношений с Китаем. Но мы устанавливаем этот диалог как западная страна", – подчеркнул он.
До этого агентство Bloomberg написало, что встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без четкого плана.
По информации издания, Киев не смог получить поддержку своего мирного плана среди стран глобального Юга. В частности, ЮАР и Бразилия заявили о необходимости учитывать интересы Москвы, которую в Давос не пригласили.
В свою очередь, глава украинского президентского офиса Андрей Ермак сообщил, что Киев планирует провести еще несколько таких саммитов по своей мирной инициативе.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров России и Украины весной 2022 года, считая эту информацию "полным бредом" и "российской пропагандой". При этом он подтвердил факт разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Стамбуле, в которых выразил свою озабоченность содержанием потенциального соглашения.
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
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