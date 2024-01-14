Офис Зеленского заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта

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Власти Украины не согласны на заморозку конфликта, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак, выступая в Давосе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды", – подчеркнул он.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, но пока не может этого сделать. По его словам, президент Украины пока говорит "завуалированно", но придет время, когда придется говорить об этом прямо.

До этого в Bloomberg была опубликована статья, где говорилось, что США требуют от Киева более четкого плана ведения боевых действий. Корнейчук заявил, что это посыл, что якобы в Вашингтоне ничего не знают, а лидер Штатов Джо Байден не принуждает Украину к "заморозке" конфликта.



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