Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву – СМИ

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Премьер Британии Риши Сунак и Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на пресс-конференции в Киеве после подписания соглашения Зеленский говорил исключительно о "гарантиях" или употреблял фразу "гарантии безопасности".

"При этом британский премьер Риши Сунак, сообщая о подписанном документе, выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях в безопасности", – указано в сообщении.

При этом в ходе выступления Сунак один раз заявил, что данное соглашение "расширяет гарантии безопасности Британии для Украины до беспрецедентных". Однако, когда ему задали уточняющий вопрос о том, можно ли говорить о "гарантиях безопасности", премьер Британии поправил себя и подчеркнул, что это "заверения".

Для Украины терминология имеет важное политическое значение, поэтому Киев настаивает на получении именно "гарантий безопасности". При этом в тексте соглашения вообще не содержится ни термина "гарантии безопасности", ни термина "заверения о безопасности". Вместо этого в документе говорится о "сотрудничестве в сфере безопасности" и "помощи в сфере безопасности".

Украина и Великобритания ранее подписали договор о гарантиях безопасности. Обязательства Британии по нему будут действовать до вступления Украины в НАТО. Кроме того, Сунак объявил, что Британия выделит крупнейший пакет помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год.

Страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, и Великобритания стала первой страной, которая заключила соответствующее соглашение.

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