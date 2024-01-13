Политолог указал на желание Зеленского заявить о необходимости перемирия с РФ

Фото: ТАСС/AP/Roman Koksarov

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, но пока не может этого сделать. Об этом киевский политолог Дмитрий Корнейчук сообщил в эфире YouTube-канала "Да, это так".

Ранее в Bloomberg была опубликована статья, где говорилось, что США требуют от Киева более четкого плана ведения боевых действий. Корнейчук заявил, что это посыл, что якобы в Вашингтоне ничего не знают, а лидер Штатов Джо Байден не принуждает Украину к "заморозке" конфликта.

"Это должна быть именно позиция Украины. Подаются сигналы о том, что Украина переходит в оборону, <…> и надо начинать какие-то переговоры. Мы же видим эти сигналы", – сказал эксперт.

По его мнению, они идут от главкома ВСУ Валерия Залужного, от главы ГУР МО Кирилла Буданова, а также "потихонечку" от Зеленского. Политолог добавил, что президент Украины пока говорит "завуалированно", но придет время, когда придется говорить об этом прямо.

Корнейчук подчеркнул, что Байден и его администрация только делают вид, что они непричастны к этому процессу. Они создают впечатление, что Украина принимает решения, считает он.

Ранее Зеленский сказал, что возможное прекращение огня не будет означать остановку вооруженного конфликта и не приведет к политическому диалогу с Россией. По его мнению, эта пауза поможет только России.

Между тем Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта, напомнив, что именно киевская сторона публично заявила о выходе из переговорного процесса.

Военные эксперты рассказали о проблеме нехватки военной техники у ВСУ