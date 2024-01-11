Зеленский увидел в прекращении огня пользу только для России

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Возможное прекращение огня не будет означать остановку вооруженного конфликта и не приведет к политическому диалогу с Россией, заявил лидер Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По его мнению, эта пауза поможет только России. Также украинский лидер отметил, что партнеры Киева не успевают наполнять склады Украины вооружением и тем не менее помогают.

"Дать 2–3 года Российской Федерации? Она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали. И слава богу, что все это решается на Украине, поэтому пауз на пользу России точно не будет", – цитирует его РБК.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта, напомнив, что киевская сторона, а не российская, публично заявила о выходе из переговорного процесса. Он указал на то, что был подписан указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете ведения переговоров с РФ.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, можно передать Украине все мировое вооружение и все денежные средства, однако она все равно не выиграет в конфликте с Россией. Политик уверен, что у Украины нет сил, чтобы перевернуть военную ситуацию и провести контрнаступление. Кроме того, Фицо не верит в военное урегулирование конфликта на Украине.

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