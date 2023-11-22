Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта, напомнив, что киевская сторона, а не российская, публично заявила о выходе из переговорного процесса. Об этом сообщил Владимир Путин на внеочередном саммите G20.

Кроме того, он указал на то, что был подписан указ, а именно декрет президента Украины Владимира Зеленского о запрете ведения переговоров с РФ.

"Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Военные действия – всегда трагедия конкретных людей, семей, страны в целом", – заявил российский лидер, комментируя слова коллег о потрясениях от "агрессии России против Украины".

Также, комментируя эту ситуацию, Путин решил сравнить гибель мирных граждан в Донбассе с расправой над гражданским народом в секторе Газа.

"Понимаю, что гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, развязанная киевским режимом война против своего народа на Донбассе – это не потрясает. А истребление гражданского населения в Палестине в секторе Газа не потрясает?" – задался вопросом президент РФ.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев после публикации холдингом "Минченко консалтинг" доклада, в котором сказано о новых решениях по СВО и экономике после выборов президента РФ, сообщил, что, возможно, речь идет о переговорах с Украиной. Однако, по его словам, о переговорах можно говорить лишь тогда, когда стороны придут к обоюдному решению.

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