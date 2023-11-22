Политолог допустил возобновление переговоров с Украиной после выборов в 2024 году

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Переговоры с Украиной могут провести после президентских выборов, которые запланированы на март 2024 года. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева.

"Представьте, что переговоры пройдут до выборов. Даже при таком раскладе Путина все равно изберут, так как он единственный реальный кандидат в президенты, но выборы будут выглядеть не так триумфально", – подчеркнул он.

Однако, по его словам, о переговорах можно говорить лишь тогда, когда стороны придут к обоюдному решению.

При этом Журавлев отметил, что в экономической сфере никаких глобальных изменений после выборов не произойдет, так как система уже работает стабильно.

"Что-то может меняться, например приватизация части государственной собственности, но от этого суть экономической модели не изменится ни на каплю", – заключил политолог.

Ранее холдинг "Минченко консалтинг" представил доклад "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", в котором сказано, что россиян ждут новые решения по СВО и экономике. Их могут принять после выборов президента РФ. В документе указано, что региональные выборы этого года прошли для Кремля "так же управляемо, как и в прошлом году".

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине